Разумков предположил, что следующим могут уволить Кличко
Снятый с должности председателя Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков не исключает, что следующим могут уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации
Об этом рассказал Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте, передает RegioNews.
Не знаю, кто следующий. Я думаю, что следующих уже нет... Ну, Кличко, да. Кличко может быть следующим", - сказал Разумков.
Напомним, что сегодня нардепы отозвали Дмитрия Разумкова 284 голосами с должности председателя Верховной Рады.
Позже "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР, а на должность его заместителя - Александра Корниенко.
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