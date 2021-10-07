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07 октября 2021, 13:26 24

Разумков предположил, что следующим могут уволить Кличко

07 октября 2021, 13:26 24
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Фото: из открытых источников
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Снятый с должности председателя Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков не исключает, что следующим могут уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации

Об этом рассказал Дмитрий Разумков во время брифинга в парламенте, передает RegioNews.

Не знаю, кто следующий. Я думаю, что следующих уже нет... Ну, Кличко, да. Кличко может быть следующим", - сказал Разумков.

Напомним, что сегодня нардепы отозвали Дмитрия Разумкова 284 голосами с должности председателя Верховной Рады.

Позже "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР, а на должность его заместителя - Александра Корниенко.

Дмитрий Разумков парламент Виталий Кличко должность депутаты

 
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