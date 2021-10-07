Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки

Верховная Рада прогнозируемо уволила своего руководителя. И, как заявил сам теперь уже экс-спикер Дмитрий Разумков, сняла все препятствия для начала его самостоятельной политической карьеры - вплоть до участия в президентских выборах

Верховная Рада прогнозируемо уволила своего руководителя. И, как заявил сам теперь уже экс-спикер Дмитрий Разумков, сняла все препятствия для начала его самостоятельной политической карьеры - вплоть до участия в президентских выборах

Фото: facebook.com/dmytro.razumkov

Монобольшинство при поддержке нескольких фракций и депутатских групп таки сбросила Дмитрия Разумкова с парламентского президиума. RegioNews разбирался в возможных плюсах и минусах этого события для Банковой, а также в будущих шагах на украинской политической карте нового игрока, с сегодняшнего дня освобожденного от своих предыдущих обязательств в рамках властной команды.

Что нового в ситуативной коалиции

Как и ожидалось, Дмитрия Разумкова таки отправили в отставку. Банковая не стала тормозить этот турборежим и разобралась с первым номером избирательного списка "Слуги народа" менее чем через неделю после "съезда победителей" в Трускавце. Впрочем, как бы монокоалиционеры не хвастались, но собственных голосов у них для этого принципиального вопроса таки не нашлось - 18 нардепов из "СН" не поддержали увольнение Разумкова. Пришлось традиционно "добивать вопрос" голосами других фракций и групп. И здесь имеем определенную неожиданность - положительное голосование по этому вопросу большинства нардепов от партии Юлии Тимошенко.

Хотя назвать это (и вместе с тем – отсутствие на голосовании самой Юлии Владимировны) аж такой сенсацией не получится. Фракция Тимошенко время от времени и в нужный момент подставляла плечо "зеленой" власти и раньше. Зато замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев в комментарии "Украинской правде" просто заявил, что он и его однопартийцы поддержали отставку Разумкова только потому, что бывший глава ВР два года представлял монобольшинство и провел законы, против которых выступала "Батьківщина". "Я сейчас не о Разумкове, а о том, что парламентское большинство, которое представлял Разумков, проводило два года такую политику. Мы не можем по-другому", - пояснил он позицию своей политической силы. И добавил, что "Батьківщина" не планирует вступать в коалицию со "Слугой народа".

Что же касается штатных сателлитов монокоалиции – "Довіри" и "За майбутнє" - никаких вопросов вообще не возникло: они уже традиционно голосуют исключительно в унисон с партией власти. Но теперь, похоже, к ним присоединилась часть "Голоса", причем именно та ("Справедливость"), которая еще недавно обвиняла другую часть фракции в сотрудничестве с Банковой. Но уже второй раз в принципиальных вопросах – раньше это был "закон об олигархах", теперь отставка Разумкова – именно "справедливые" поддержали Офис президента.

Это, конечно, не может не вызвать очередную серию взаимных обвинений внутри "Голоса", тем более "справедливая" его часть уже потролила руководство партии/фракции, предложив исключительно для смеха на должность парламентского спикера вместо Разумкова руководителя фракции "Голоса" Ярослава Железняка. А в целом, учитывая сверхнизкие рейтинги партии "Голос", вся эта внутренняя борьба нужна только тем, кто планирует присоединиться к будущей партии Сергея Притулы или, что менее вероятно, таки создать собственную партию с прицелом на следующие выборы. Украина же этих движений просто не заметит.

В Раде ничего принципиально не изменится

Итак, с Разумковым разобрались. Что будет дальше? По большому счету, для Банковой в парламенте ничего принципиально не изменится. Бывший уже спикер, даже несмотря на свою отдельную позицию, которая появилась в последние месяцы, все равно работал на пользу монобольшинства (вынужденно или "по велению души и сердца" – это другой вопрос). Поэтому формально Владимир Зеленский в этой борьбе ничего не выиграл. С одним маленьким уточнением.

Уточнение это касается гипотетического желания Банковой (возможно, не столько Зеленского, сколько руководителя его офиса Андрея Ермака) установить режим, в котором Верховную Раду придется ломать через колено, а не через регламент. Тогда, конечно, персона вроде Разумкова на посту председателя ВР серьезно бы мешала. А Руслан Стефанчук, который не имеет (по крайней мере, пока) никаких собственных политических амбиций, для этого подходит значительно лучше. Хотя и с ним в качестве замены Разумкова на самом деле еще ничего окончательно не решено, ведь не просто так парламент не избрал своего главу уже сегодня, а перенес рассмотрение этого вопроса на завтра, 8 октября.

Впрочем, если говорить глобально, сама возможность обретения страной настоящих авторитарных форм является не более чем теоретической, поскольку Украина серьезно зависима от западных денег, а тамошние доноры неодобрительно отнесутся к такой перспективе. Переключиться же на китайские или особенно российские деньги у Зеленского не получится. В частности, и из-за яркого примера того же Януковича. Поэтому стоит констатировать, что единственный плюс для президента во всей этой истории – это возвращение уверенности в контроле над собственной политической силой. Однако эта уверенность будет достаточно эфемерной. И вот почему.

Разумков пойдет в президенты

Дмитрия Разумкова отныне ничего не держит – ни за руки, ни за язык. Таким образом, Банковая получает врага, который значительно серьезнее, допустим, Гео Лероса - потому что знает Разумков гораздо больше. Фактически он был одним из творцов успеха Зеленского и "Слуги народа", и как работает механизм "зеленой" власти, ему очень хорошо известно. А это знание он, с большой вероятностью, обязательно использует. В частности, на предстоящих президентских выборах или даже парламентских.

Что касается следующих выборов президента, то Разумков уже прямым текстом сказал, что Рада сегодня убрала предохранитель, который мешал ему участвовать в этом процессе. И это будет серьезной проблемой для Банковой. Дело в том, что отставленный спикер ВР, как еще вчера представитель "Слуги народа", вполне логично претендует на ту часть электората, которую сейчас еще пробует удержать "ЗеКоманда". Определенные проценты Разумков может откусить и у "Батьківщини" (недаром сегодня после своей отставки он отдельно "прошелся" по партии Тимошенко), возможно, к нему отойдет небольшая частичка избирателей ОПЗЖ – те, которые не стоят на четко пророссийских позициях.

Но основным электоральным "кормом" для нового политпроекта "Дмитрий Разумков" станут именно те, кто голосовали за президентскую партию, которую он в 2019-м сам формально возглавлял. Поэтому ждем появления Разумкова в социологических опросах ближе к концу года – возможно, рейтинги экс-спикера станут неприятным сюрпризом для нынешнего президента.

Главный вопрос отставника

Главным вопросом для самого Разумкова сейчас является не борьба за депутатский мандат - его вряд ли лишат места в Раде, а если это и произойдет, то он должен радоваться этому, потому что такая игра Банковой будет ему только на пользу. Важнейшей задачей бывшего председателя ВР является найти финансы для продолжения политической карьеры, в частности, для участия в следующей избирательной гонке. А в украинских условиях это означает, что необходимо заручиться поддержкой кого-то из олигархов.

В принципе, шансы на это у Разумкова есть. Во-первых, Виктор Пинчук давно охладел к "Голосу", но вряд ли перестал интересоваться украинской политикой. Во-вторых, группа Фирташа-Левочкина вполне может вложиться в подобный проект, преследуя разнообразные цели (здесь и давление на Банковую, и возможное влияние на внутрипартийные разборки в ОПЗЖ). В-третьих, это - Ринат Ахметов, который всегда здесь и всегда имеет свой интерес.

Кроме того, партия, которая будет отгрызать проценты у "Слуги народа" в свою пользу, вполне на руку Петру Порошенко. После выборов-2023, когда в парламенте не будет никакой монокоалиции, придется искать общий язык разновекторным политсилам. И для "ЄС" партнерство с "партией Разумкова" значительно более приемлемо, чем с остатками "СН". Кстати, большие (по времени) появления Разумкова в последние дни перед увольнением на каналах Ахметова и Порошенко – как раз и подтверждают желание этих влиятельных игроков сотрудничать с гипотетической политсилой Дмитрия Разумкова.

А в целом история с увольнением главы Верховной Рады означает лишь одно - Зеленский так и не научился руководствоваться в своей политической жизни умом, а не эмоциями. Потому что отставка Разумкова не имеет никаких логических оснований, это - лишь ситуативный эмоциональный порыв. В политике подобные модели поведения политической смерти подобны. Разве что ты Александр Лукашенко, но до него из-за целого комплекса причин очень далеко.