Разумков заявил, что никогда не дружил с Зеленским

Фото из открытых источников

Дмитрий Разумков, которого Верховная Рада уволила с должности спикера парламента, заявил, что никогда не был другом президенту Владимиру Зеленскому

Об этом он сказал во время брифинга после отзыва с должности, пишет RegioNews.

"Я никогда не был другом с президентом. Это рабочие отношения. Дружеские отношения, я думаю, формируются по-другому. Думаю, что друзья президента, а они больше связаны с "95 кварталом", с его прошлой жизнью. А у меня другие друзья", — сказал он.

Разумков также не считает, что президент и председатель Верховной Рады, или премьер-министр должны быть друзьями.

"Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство. Это моя позиция", - сказал он.

Напомним, сегодня народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа. Почти сразу "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР, а на должность его заместителя - Александра Корниенко.