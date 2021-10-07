Разумков рассказал, имеет ли президентские амбиции
Дмитрий Разумков, которого сегодня отправили в отставку с поста председателя Верховной Рады, ответил, есть ли у него президентские амбиции
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на брифинг экс-спикера парламента.
"Раньше говорили - из председателя Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.
Напомним, сегодня народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа. Почти сразу "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР, а на должность его заместителя - Александра Корниенко.
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