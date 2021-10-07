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07 октября 2021, 12:39 33

Разумков рассказал, имеет ли президентские амбиции

07 октября 2021, 12:39 33
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Фото из открытых источников
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Дмитрий Разумков, которого сегодня отправили в отставку с поста председателя Верховной Рады, ответил, есть ли у него президентские амбиции

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на брифинг экс-спикера парламента.

"Раньше говорили - из председателя Рады никто не становился президентом. Но этот предохранитель мы сегодня убрали", - сказал он.

Напомним, сегодня народные депутаты отправили в отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова. Решение поддержали 284 нардепа. Почти сразу "Слуга народа" официально выдвинула Стефанчука на должность спикера ВР, а на должность его заместителя - Александра Корниенко.

Верховная Рада Александр Корниенко Руслан Стефанчук

 
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