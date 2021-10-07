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07 октября 2021, 10:13 6

Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде

07 октября 2021, 10:13 6
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Фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с должности представителя главы государства в парламенте

Об этом свидетельствует соответствующий указ №522/2021 от 6 октября, передает RegioNews.

Уволить Стефанчука Руслана Алексеевича от исполнения обязанностей представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины.",- говорится в документе.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главу парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кроме того, фракция "Слуги народа” в парламенте предлагает, чтобы заседание, во время которого будет рассматриваться вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады, вел депутат от СН Даниил Гетманцев.

Владимир Зеленский ВР президент парламент Руслан Стефанчук

 
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