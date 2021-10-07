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07 жовтня 2021, 16:36 8

"Слуга народу" не змінюватиме голову партії у разі обрання Олександра Корнієнка віце-спікером Ради

07 жовтня 2021, 16:36 8
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Фото з відкритих джерел
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Якщо Корнієнко буде обраний заступником голови Верховної Ради, "Слуга народу" не змінюватиме голову партії. Зараз він очолює партію "Слуга народу"

Про це заявив на брифінгу голова фракції СН Давид Арахамія, передає RegioNews з посиланням на трансляцію брифінгу.

Корнієнко буде перший віце-спікер та голова партії, - сказав Арахамія.

Як відомо, головним кандидатом на пост нового спікера Ради є Руслан Стефанчук, який сьогодні займає посаду віце-спікера. А Олександр Корнієнко може зайняти пост віце-спікера Ради після призначення Стефанчука.

Як повідомлялося, "Слуга народу" офіційно висунула Стефанчука на посаду спікера ВР.

Також Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді.

Руслан Стефанчук Олександр Корнієнко призначення заступник Верховна Рада Слуга народа

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