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07 октября 2021, 15:37 39

Рада отложила избрание нового председателя парламента

07 октября 2021, 15:37 39
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из открытых источников
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Верховная Рада отложила голосование за избрание нового председателя Верховной Рады

Как передает RegioNews, председательствующая на заседании вицеспикер Елена Кондратюк закрыла пленарное заседание.

"Мы продолжаем обсуждение вопроса(об избрании председателя Верховной Рады-ред.) 8 октября", - сообщила Кондратюк

Кроме Руслана Стефанчука на должность главы парламента были выдвинуты кандидатуры лидера Фракии "Голос" Ярослава Железняка, внефракционного нардепа Гео Лероса, представителей "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко и Яны Зинкевич.

Во время обсуждения нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко сняли свои кандидатуры.

Напомним, что Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности главы парламента. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Перед этим перед депутатами выступил уже бывший глава парламента и инициаторы его отставки. Они, в частности обменялись обвинениями в адрес друг-друга.

Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.

В понедельник лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия принес в Аппарат Верховной Рады подписи депутатов об увольнении главы парламента Дмитрия Разумкова, а сегодня его уволили.

Слуга народа спикер Верховная Рада олигархи

 
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