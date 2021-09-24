В Раду подали уже 10 постановлений об отмене голосования за закон об олигархах

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В Верховной Раде зарегистрировано десять проектов постановлений об отмене решения парламента от 23 сентября о принятии проекта закона №5599 об олигархах

Как свидетельствует информация на сайте парламента, проекты постановлений подали депутаты из фракции "Європейська Солідарність", пишет RegioNews.

Как отмечается пояснительной записке к проекту депутата Олега Синютки, принятие решения "состоялось с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады Украины", который предусматривает, что депутату, который внес предложение или поправку, предоставляется слово для обоснования и разъяснения.

Депутат напомнил, что во время обсуждения данного вопроса члены фракции "Європейська Солідарність" неоднократно настаивали на обосновании и разъяснении внесенных предложений.

"Однако в противоречии с Регламентом Верховной Рады Украины председательствующий проигнорировал эти предложения и поставил на голосование во втором чтении и в целом проекта закона №5599, чем нарушил действуя нормы регламента", - говорится в записке.

Поэтому указанный вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом способом, считает депутат.

Напомним, 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Закон предусматривает, что решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Позже лидер фракции "Слуга народу" Давид Арахамия отметил, что закон об олигархах заработает через пол года.

Также сообщалось, что украинским бизнесменам, которых планируют занести в так называемый реестр олигархов, дадут "льготный период", в течение которого у них будет возможность добровольно избавиться от критериев олигарха.

24 сентября стало известно, что закон об олигархах нуждается в исправлении. Поэтому за документ будут голосовать снова.

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