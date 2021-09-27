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27 сентября 2021, 15:58 33

Зеленский внес в парламент проекти законов о правовой и социальной защите политзаключенных

27 сентября 2021, 15:58 33
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Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента.

В частности, глава государства внес на рассмотрение в Раду проект закона "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей". Документ призван создать законодательные механизмы социальной и правовой защиты лиц, находящихся в заключении в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Законопроект предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет ее полномочия. В частности, ей предоставляется право подачи запросов для получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по данному вопросу.

Президент также внес в Раду два законопроекта, связанных с вышеупомянутым. Первый предусматривает введение административной ответственности за невыполнение требований комиссии. Второй предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно доходов, полученных в соответствии с законом О социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей.

Ранее сообщалось, что украинцам, которых Россия незаконно лишила свободы, выплатят по 100 тысяч.

Украина Офис президента Владимир Зеленский законопроект закон

 
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