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30 сентября 2021, 17:10 33

Разумков заявил, что подпишет законопроект об олигархах

30 сентября 2021, 17:10 33
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из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет закон об олигархах и направит его на подпись президенту Владимиру Зеленскому хотя и считает, что он был проголосован с нарушением Регламента Верховной Рады

Как передает RegioNews, об этом руководитель парламента заявил во время брифинга после завершения Конгресса местных и региональных властей.

"Я подпишу тот закон, который был проголосован в стенах Верховной Рады и за который отдали голоса 279 народных депутатов, и направлю президенту для того, чтобы потом никто не говорил, что кто-то играет на руку олигархам…А потом посмотрим, кто действительно занимает позицию и хочет, чтобы этот закон заработал. Или сейчас будут искать механизмы, чтобы его заблокировать или на уровне ВР или на уровне Офиса Президента", - сказал Разумков.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

После голосования возникла правовая коллизия: в финальный текст законопроекта вошло две противоположные правки относительно органа власти, который должен определять олигархов. Депутаты одновременно поддержали передачу этих полномочий как СНБО, так и НАПК.

В тоже время, первый вице-спикер Руслан Стефанчук зачитал изменения, которые следует изменить в стенограмме законопроекта касательно законопроекта об олигархах. В большинстве считают, что этого достаточно для того, чтобы законопроект подписали спикер парламента и президент, после чего он вступит в силу.

Офис президента закон спикер Верховная Рада олигархи

 
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