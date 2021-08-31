Заместителя Кулебы Енина перевели из МИД в МВД: на какой должности будет работать

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Евгений Енин, ранее занимавший должность заместителя министра иностранных дел, перейдет на работу в Министерство внутренних дел

Об этом передает RegioNews со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", – говорится в тексте документа.

Енин занимал должности секретарей ряда стран территориального департамента МИД Украины. В 2016 году его назначили заместителем генерального прокурора – на этой должности он продержался до 2019 года. С 15 апреля 2020 по 30 августа 2021 года – работал заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, на днях бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко назначили советником нового главы МВД Дениса Монастырского.