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27 сентября 2021, 22:03 5

В МИД объяснили, почему не разорвали дипломатические отношения с Россией

27 сентября 2021, 22:03 5
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из открытых источников
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Украина рассматривала вариант разрыва дипломатических отношений с Россией, однако не нашлось ни одного государства, которое бы смогло защитить интересы украинцев

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий в эфире телеканала "Дом" заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.

По его словам, официальный Киев рассматривал вариант разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией, но для этого необходимо было функции по защите граждан Украины передать другому государству, которая представлена в Москве.

"Мы проводили "зондирование" позиций, ни одна из стран, которая представлена в Москве, не согласилась представлять наши интересы, учитывая такое количество работы, которое нужно было бы делать, чтобы обеспечить интересы наших граждан... Возьмем, к примеру, Грузию, которая разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией после войны 2008 года, ее интересы представляет Швейцария. Но если посчитать количество граждан Грузии и Украины, то это очень большая разница", - пояснил замминистра.

Боднар подчеркнул, что и сейчас значительное количество граждан Украины остается в России. Кроме того, в российских тюрьмах находятся политзаключенные из оккупированного Крыма, которым крайне необходима помощь, в том числе и дипломатов.

"В основном наше дипломатическое присутствие там концентрируется на консульской работе. То есть консулы обеспечивают наших граждан документами, посещают в тюрьмах, а их там сидит несколько тысяч, и плюс — политические заложники Кремля по Крыму, это представление наших интересов в судах, в других институтах. То есть это практическое измерение победил эмоциональный наплыв, чтобы разорвать эти отношения", - сказал он.

Вместе с тем Боднар отметил, что дипломатические отношения между Украиной и Россией находятся на низком уровне. Он напомнил, что в обеих странах нет послов.

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