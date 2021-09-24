До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить

Банковая протянула через парламент "закон против олигархов", но сделала это таким образом, что оставила массу вопросов относительно своей адекватности и предоставила шансы для оппозиции успешно побороть этот закон в судах

Банковая протянула через парламент "закон против олигархов", но сделала это таким образом, что оставила массу вопросов относительно своей адекватности и предоставила шансы для оппозиции успешно побороть этот закон в судах

фото: "Апостроф"

Монокоалиция во главе со Стефанчуком впопыхах, с нарушениями регламента, проголосовала скандальный "закон об олигархах". RegioNews напоминает, как это происходило, и прогнозирует полугодовую борьбу с этим законом в судах.

Ход Шефиром

Банковая таки протолкнула законопроект №5599 через второе чтение. Этому предшествовала активная борьба, в которой нашлось место даже огнестрельному оружию. По крайней мере, странное покушение на первого помощника президента Сергея Шефира, о котором СМИ за несколько недель до инцидента писали, что он сильно поссорился с Зеленским, и о котором главред "Левого берега" Соня Кошкина заявила уже после покушения, что это один из двух жителей Банковой, кто был против законопроекта 5599 – "слуги" как по команде привязали именно к борьбе за деолигархизацией.

А, например, спикер Разумков, о расхождении которого с позицией президентской партии мы недавно писали, заявил, что притягивать нераненного Шефира за уши к борьбе с олигархами не стоит. Впрочем, президент Зеленский даже свою речь на Генассамблее ООН начал с истории про "своего друга" (как видим, на Банковой уже не стесняются кумовства, за которое так пламенно критиковали предыдущую власть), которого, мол, пытались убить – и это якобы такая "плата за реформы".

Сказать, что история с ранением водителя Шефира решительно повлияла на судьбу "закона о олигархов" – нельзя. Банковая еще во время первого чтения продемонстрировала, как она будет давить на своих депутатов, чтобы те проголосовали "за". Скорее эту историю использовали как дополнительный фактор для отечественного общества и иностранных партнеров – видите, стреляют, значит, мы все правильно делаем.

Правки и правочки

А работы было много. Законопроект традиционно завалили правками, и из этой ситуации надо было как-то выйти. "Как-то" получилось с не совсем чистыми руками.

Для начала "слуги" учли лишь свои правки – числом 13 (чертова дюжина). Все остальные, оппозиционные, отвергли, объяснив, что это им позволяет регламент. Ибо их правки "содержат основные, решающие или предопределяющие положения относительно других", а это значит, что другие правки, при условии положительного голосования "основных и решающих", просто отвергаются.

Но это был еще не пик "зеленого парламентаризма". Уже в зале заседаний монокоалиция протянула очень спорную формулу, согласно которой, законопроект можно было рассмотреть просто постатейно и только с "предопределяющими" правками – а не каждую правку в отдельности, как это делалось обычно.

Об этом нарушении "слугам" и их парламентскому руководителю Руслану Стефанчуку (первый вице-спикер вел заседание, потому что ненадежный Разумков очень вовремя во второй раз заболел коронавирусом) напомнили оппозиционеры. Представитель "Голоса" Рахманин даже упомянул о четырех решениях Конституционного суда, подтверждающих право депутатов на публичное рассмотрение их правок.

Впрочем, "слуги" проигнорировали "Голос" разума – и протянули постатейное рассмотрение "закона об олигархах". И тут произошла еще одна интересная коллизия. Оказалось, что ни сам Федор Вениславский, который и внес и отстаивал эту процедуру, ни Стефанчук – за это предложение не голосовали. В чате "Слуги народа" это вызвало истерики, начались расспросы в стиле "А объясните-ка нам, доверчивым людям, что это все значит". Вениславский отмахался от претензий тем, что он якобы таки голосовал "за", но не сработала карточка. Впрочем, слова словами, а на сайте ВР на соответствующей странице карточки скандального законопроекта напротив фамилии Вениславского и Стефанчука продолжает значиться "не голосовали". И ни о каких письменных заявлениях об учете того или иного голоса "за" не известно.

Что тут же использовала в свою пользу оппозиция, заявив, что хитренький Вениславский таким образом подставил своих однопартийцев под статью Уголовного кодекса за нарушение регламента, законов и Конституции, а сам выскочил чистенький.

"Справедливость", которая уже не та, и дерзкая Буймистер

В конце концов, из-за скандалов, попытки отстранить Стефанчука и блокирования трибуны (здесь засветился недавно избранный, кстати, с не меньшим скандалом, депутат – "слуга" Вирастюк; ну хоть какая-то работа ему нашлась по профилю-оттесняли оппозиционеров от трибуны), дошли до главного голосования, за сам законопроект.

Здесь все было прогнозируемо, но не очень. Например, в том, что за закон проголосует абсолютное большинство "слуг народа" – сомнений не было. И в позитивном голосовании двух депутатских групп "Доверие" и "За будущее", за которыми откровенно торчащие ушки всем известных олигархов – тоже. (Вот вам, кстати, реальный маркер того, как настоящие, а не выдуманные Банковой, олигархи боятся этого законодательного акта.)

Так же прогнозируемо – хоть и все равно не очень ожидаемо проголосовала против 5599 единственная "слуга", Людмила Буймистер. Арахамия после заседания порадовал журналистов фразой в лучших коммунистическо-бюрократических традициях – мол, к нему обращаются возмущенные "трудящиеся" по фракции, которые требуют исключить своенравную коллегу за такое голосование. На что сама Буймистер нанесла мощную пощечину и Арахамии, и его "корабельному" партнеру Корниенко – я, мол, шла на выборы под флагом партии Зеленского, а не каких-то там вышеупомянутых персонажей, пусть мне об исключении из моей фракции скажет лично в глаза сам президент. О возможной реакции Зеленского на это заявление пока ничего не известно.

Самым феерическим результатом голосования стали 11 голосов "за" От "Голоса". Точнее, от той его части, которая самоназвалась "Справедливостью", и заявила, что это именно она продолжает нести в массы свет либеральных идей, с которыми и шла на выборы, в отличие от остальной части фракции, которые являются узурпаторами и прихвостнями Банковой.

Интересно, что собственно "прихвостни" во главе с Рудык и не проголосовали за 5599, тогда как "Справедливость", на которую возлагали надежды скромные остатки проевропейского электората "Голоса", впряглись в эту сомнительную историю. Еще веселее стало тогда, когда одна из "справедливых", Юлия Клименко заявила, что изменить свое мнение об этом законопроекте помогли... правки. Те самые 13 "основных" правок, за которые ни один представитель "Голоса" – хоть рудыковского, хоть "справедливого" – не голосовал. Получается, сначала "Справедливость" не поддержала ни одну из поправок, а потом, вдохновленная ими же проголосовала за закон в целом. Хитрая математика…

Полгода на суды и переголосование

Такой получилась вторая серия квартального шоу "Борьба с олигархами". Что касается самого закона, который, кстати, вступит в силу аж через полгода, то он особо не изменился, как бы браво об этом не рапортовали "слуги". Косметические изменения лишь подчеркнули суть, а она заключается в том, что Зеленский с помощью СНБО будет определять, кто у нас олигарх, а кто просто имеет много денег, телеканал, контроль над облэнерго и является самым обычным себе бизнесменом.

Впрочем, все эти скандалы, ошибки и нарушения со стороны власти открывают широкое поле для деятельности оппозиции – в частности, "ЕС" и "Батькивщины", которые не просто вместе (с ОПЗЖ) прогнозируемо проголосовали против, а и на пару пытались отстранить Стефанчука от ведения заседания. К тому же, свое слово еще не сказала Венецианская комиссия, с которой тоже придется считаться.

А тем временем сами "слуги" уже нашли в свежепроголосованном законопроекте такие ляпы ("голосистый" Железняк аккуратно назвал их "юридическими коллизиями"), которые надо переголосовывать. Показательно, что такая "коллизия", например, касается одного из ключевых понятий – определения самого понятия "олигарх". Что, опять же, красноречиво демонстрирует истинное желание Зеленского бороться за то, чтобы "в Украине исчезла олигархическая ветвь власти".

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