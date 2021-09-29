Зеленський має ветувати закон "про олігархів" для виправлення колізії у ньому - Разумков

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, що для виправлення колізії у законі "про олігархів", президент Володимир Зеленський має його ветувати та повернути до парламенту з пропозиціями

Про це Разумков заявив у ефірі телеканалу "Наш", передає RegioNews.

У іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроєктом, вважає політик.

Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я, як голова парламенту, вважаю, що було порушення регламенту", - зазначив він.

На його думку запускати у дію статтю 131 регламенту Верховної Ради для переголосування правок не правильно.

"Це можна виправити наступним чином - або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон", - додав спікер.

Разумков зазначив, що як тільки комітет Ради надасть коректний текст, за який голосував парламент, він в той же день підпише закон і направить на підпис президенту.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.

24 вересня стало відомо, що закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову.

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