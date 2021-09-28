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28 сентября 2021, 20:12 3

Экс-партиец "Голоса" Сергей Притула заявил о создании собственной партии

28 сентября 2021, 20:12 3
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Фото из открытых источников
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Шоумен, ведущий "Нового канала" и экс-участник партии "Голос" Сергей Притула заявил, что создает политическую партию

Об этом он сказал в эфире "24 канала", передает RegioNews.

Политсила на этапе формирования, поэтому ее название он обещает раскрыть позже.

Это однозначно будет не виртуальная история. Однако и спешить с обретением субъектности я не буду, – сказал Притула.

Партия будет участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти осенью 2024 года: "в первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания".

Институционально парламент не давал поиздеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был "тем" институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче, – пояснил Притула.

Как сообщалось, 7 июня Сергей Притула заявил о своем выходе из партии"Голос".

Впоследствии в "Голосе” отреагировали на решение Притулы покинуть партию - сказали, что не удивлены.

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Голос Сергей Притула партия политика

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