Не удивлены: в "Голосе" отреагировали на решение Притулы покинуть партию

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Решение шоумена и политика Сергея Притулы о выходе из партии "Голос" вызвано личными амбициями и его желанием получить руководящую должность

Об этом говорится в заявлении политсилы, передает RegioNews.

Мы не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью", - говорится в сообщении.

В "Голосе" заявили, что приветствуют решение Сергея Притулы, и пожелали ему удачи "в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает".

Также в заявлении партии отмечается, что Притула еще не подал письменное заявление о выходе, а потому ждут, пока он его напишет.

То самое касается тех, кто захочет присоединиться к нему, потому что сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, а во-вторых, безответственно. Желание отдельных партийцев "Голоса" отказаться от программных основ, либеральной идеологии, обещаний, данных во время выборов, и идти своим политическим путем никоим образом не останавливает процесс развития либеральной партии, которой является "Голос", - говорится в заявлении партии.

Напомним, 7 июня украинский политик и шоумен Сергей Притула заявил о выходе из политической партии "Голос".