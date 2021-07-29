"Голос" исключил из партии семерых депутатов

Фото из открытых источников

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украинскую правду

"Один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии... Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше", - отметила на брифинге лидер партии Кира Рудик.

При этом она подтвердила, что в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции: "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

Напомним, что народный депутат Александра Устинова заявила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд "голоса" – это "очередная профанация руководства и цементирование контроля Киры Рудык над партией".

Устинова написала заявление о выходе из партии.

Такое же заявление написал народный депутат Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, которая написала заявление на туалетной бумаге, Соломия Бобровская, Юлия Клименко.