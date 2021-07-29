"Голос" исключил из партии семерых депутатов
Съезд партии "Голос" исключил семерых нардепов из рядов политической силы
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украинскую правду
"Один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии... Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение и мы движемся дальше", - отметила на брифинге лидер партии Кира Рудик.
При этом она подтвердила, что в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции: "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".
Напомним, что народный депутат Александра Устинова заявила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд "голоса" – это "очередная профанация руководства и цементирование контроля Киры Рудык над партией".
Устинова написала заявление о выходе из партии.
Такое же заявление написал народный депутат Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, которая написала заявление на туалетной бумаге, Соломия Бобровская, Юлия Клименко.