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28 вересня 2021, 20:12 3

Експартієць "Голосу" Сергій Притула заявив про створення власної партії

28 вересня 2021, 20:12 3
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Фото з відкритих джерел
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Шоумен, ведучий "Нового каналу" та ексучасник партії "Голос" Сергій Притула заявив, що створює політичну партію

Про це він сказав в ефірі "24 каналу", передає RegioNews.

Політсила на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду, – сказав Притула.

Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року: "першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія".

Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича, – пояснив Притула.

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос".

Згодом у "Голосі” відреагували на рішення Притули покинути партію - сказали, що не здивовані.

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Голос Сергій Притула партія політика

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