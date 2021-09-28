Експартієць "Голосу" Сергій Притула заявив про створення власної партії

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Про це він сказав в ефірі "24 каналу", передає RegioNews.

Політсила на етапі формування, тому її назву він обіцяє розкрити пізніше.

Це однозначно буде не віртуальна історія. Проте й поспішати з набуттям суб'єктності я не буду, – сказав Притула.

Партія братиме участь у парламентських виборах, які мають пройти восени 2024 року: "першочергово у планах на горизонті стоїть парламентська кампанія".

Інституційно парламент не давав познущатись з країни за усі роки і переламати об коліно Конституцію. Не важливо, хто був президентом. І за Леоніда Кучми, і за Віктора Януковича саме парламент був "тим" інститутом. Окрім, звичайно, людського протесту, якщо ми говоримо про Януковича, – пояснив Притула.

Як повідомлялося, 7 червня Сергій Притула заявив про свій вихід із партії "Голос".

Згодом у "Голосі” відреагували на рішення Притули покинути партію - сказали, що не здивовані.

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