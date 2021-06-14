Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик

Уже очевидным является движение "Голоса" (с Кирой Рудик или даже без нее) по направлению к окончательному исчезновению с политической карты Украины

Уже очевидным является движение "Голоса" (с Кирой Рудик или даже без нее) по направлению к окончательному исчезновению с политической карты Украины

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Разрушительными событиями, которые добивают одну из сенсаций парламентских выборов-2019, интересовался RegioNews.

На Грушевского - бунт, на Крещатике - Рудик

Ситуация в партии "Голос", которая так громко выстрелила на досрочных выборах в Верховную Раду позапрошлого года, прогнозируемо дошла до порой тихой, а порой не очень, но откровенной деградации. Одним из главных признаков которой является раскол. Украина переживала такое с главной национал-демократической партией 1990-х - Народным Рухом, потом был распад конгломерата под общим названием "Наша Украина". Сейчас до этой черты дошел "Голос", от руководства которым первым отказался его основатель - знаменитый украинский рокер Святослав Вакарчук.

Не первым по хронологии, но главным по звучанию (если уж мы говорим о партии с таким вокальным названием) стал демарш ровно половины фракции "Голоса" в парламенте. Десять депутатов из 20-ти имеющихся в списке заявили, что в партии происходит узурпация – и далее по тексту. Узурпация, конечно же, со стороны нынешней главы партии Киры Рудик. Сразу выйти из фракции оппозиционеры не решились, потому что при нынешних правилах они просто выбросят сами себя из Верховной Рады. Но пригрозили определенными действиями.

Механизм узурпации на региональном уровне раскрыла нардеп Александра Устинова. У себя на Facebook она подробно описала процесс "рейдерства партии" (цитата из поста Устиновой). По ее словам, председателем партии были, во-первых, сменены руководители нескольких мощных ячеек "Голоса" - речь идет о Днепре, Херсоне и Черновцах. Их места заняли (иногда очень незаметно, но об этом позже) помощники Рудик.

Во-вторых, заявила Устинова, руководство партии инициировало создание целых пяти новых ячеек, которые являются "пустышками". Возглавляют эти "пустышки" депутаты Киевсовета от "Голоса" (в частности, Василий Попатенко и Зоя Ярош), то есть люди максимально далекие от тех или иных регионов.

Оппонировать мятежной нардепке пришел один из самых известных "голосистых" депутатов Киевсовета Максим Нефедов – чем как минимум подтвердил линию раскола в партии между группами "активистов" и "либералов-технарей". Также, учитывая то, что Рудик является руководителем не только, собственно, партии, но и столичного ее подразделения, продемонстрировал, на чьей стороне в ситуации с бунтом на корабле пребывает "Голос" по-киевски.

Винница идет сама, Черновцы требуют выгнать узурпаторку

Впрочем, далеко не всюду в регионах прислушиваются к генеральной линии нынешнего руководства партии и фракции в ВР (председатель и заместитель парламентской ячейки "Голоса" - Ярослав Железняк и Роман Костенко - остались в прорудиковской части). Например, винницкая организация партии 10 июня тоже заговорила об "узурпации". Причем с конкретными обвинениями на руках: о том, что по требованию Рудик якобы временно изменили устав партии, предоставив ей больше полномочий, а потом она же заблокировала возврат к предыдущему формату. "Этот человек сейчас, по сути, единолично контролирует все административные, кадровые и финансовые ресурсы ПП "Голос" и использует их в личных целях", - прямо заявили в винницком партячейки.

Кроме того, были и другие обвинения – вроде кулуарных переговоров со "Слугой народа", партийных чисток, игнорирования регионов, позора с выборами на 87-м округе (где главы ОИК были назначены как раз по квоте "Голоса"). Все это логично вылилось в заявление от 15 винницких партийцев о выходе из организации.

В Черновцах - одном из регионов, где Рудик и Ко сменили руководство филиала (впрочем, на сайте партии руководителем до сих пор указан "отставленный" Алексей Попович) - пошли дальше. И вместо "самоубийства" призвали изгнать"узурпаторку". Причем не просто с руководящей должности, а вообще с "Голоса". Попович засветился и на местном телевидении, фактически пересказав все, о чем говорилось в официальном заявлении территориальной организации. Кстати, идентичность винницкого и черновицкого обвинительных текстов говорит о том, что это не инициатива на местах, а организованная и продуманная попытка контрудара по Рудик и Ко.

Над Львовом безоблачное небо, Рудик в тылу врага

Впрочем, парламентских оппозиционеров поддержали далеко не все реальные ячейки партии. Например, в одном из крупнейших региональных филиалов "Голоса", львовском (он единственный на всю Украину представлен и в областном совете, и в горсовете областного центра), руководит прорудиковский нардеп Ярослав Рущишин. Поэтому в эти выходные львовские "голосята" гуляли в Жолкве, обсуждая работу на местах, а не проблемы в центре.

Однако, кроме, собственно, Рущишина, в новости о партийном собрании вспомнили и двух раскольников – нардепов Галину Васильченко и Наталью Пипу, хоть и без резких заявлений. Речь шла максимум об ответственности за страну и желании стать большинством.

Другие региональные организации реагируют на события в центре классической молчанкой. А сама Рудик неожиданно вынырнула на телеканале "большего, чем Зеленский политического врага", то есть на "Прямом". К тому же, с достаточно дружелюбной к самому пятому президенту и лидеру "Європейської солідарності" Петру Порошенко риторикой.

Возможно, этим ходом "голосистая узурпаторка" попыталась перечеркнуть заявления Устиновой и других оппозиционеров о заигрываниях с Банковой, а также продемонстрировать тем, кто хочет окончательно расколоть "Голос" (и раскольники с большой долей вероятности подадутся – формально ли, или по крайней мере фактически – именно в направлении "ЄС"), что партия сама дрейфует в этом же направлении. Так что, мол, каких-то особо резких движений делать не надо, все само собой уладится (а рычаги управления так и останутся у нее в руках).

Впрочем, чем бы ни завершилась история с этим политическим айсбергом, через который пролегла глубокая и, по-видимому, неизлечима трещина, очевидно движение "Голоса" (с Рудык или даже без нее) в направлении к окончательному исчезновению с политической карты Украины. А кто подберет обломки славного – по крайней мере, по декларируемым идеям - "политпроекта под одни выборы", увидим позже. Не исключено, что на части этих обломков благодаря очередному олигархическому траншу возникнет новая "идейная партия" с лидером-"вывеской".

Ведь в украинских реалиях это вполне возможно. Единственное, что можно прогнозировать уже сейчас - этой вывеской уж точно не будет Вакарчук. А вот у Сергея Притулы, с чьих громких заявлений и хлопанья дверью и началась история "двух "Голосов", есть все шансы таки побывать в роли лидера политической партии. Хоть и без всяких гарантий на теплое депутатское кресло на киевской улице Грушевского.