Глава Ивано-Франковской ячейки "Голоса" ушел из партии
Глава Ивано-Франковской областной территориальной организации партии “Голос” Владимир Тищенко заявил о сложении своих полномочий и выходе из партии
Как передает RegioNews, об этом Тищенко написал в Facebook.
Не собираюсь превращаться в чью-то марионетку и отказываюсь участвовать в токсических процессах. Поэтому я выхожу из партии и складываю полномочия председателя Ивано-Франковской ТОП "Голос", - заявил Тищенко.
Напомним, 29 июля часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии.
Впоследствии в партии "Голос" поддержали выход отдельных депутатов и выразили доверие Кире Рудык.
Также "Голос" исключил из партии семерых нардепов.
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