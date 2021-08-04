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04 августа 2021, 13:16 9

Глава Ивано-Франковской ячейки "Голоса" ушел из партии

04 августа 2021, 13:16 9
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Фото: Facebook
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Глава Ивано-Франковской областной территориальной организации партии “Голос” Владимир Тищенко заявил о сложении своих полномочий и выходе из партии

Как передает RegioNews, об этом Тищенко написал в Facebook.

Не собираюсь превращаться в чью-то марионетку и отказываюсь участвовать в токсических процессах. Поэтому я выхожу из партии и складываю полномочия председателя Ивано-Франковской ТОП "Голос", - заявил Тищенко.

Напомним, 29 июля часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии.

Впоследствии в партии "Голос" поддержали выход отдельных депутатов и выразили доверие Кире Рудык.

Также "Голос" исключил из партии семерых нардепов.

партия Голос фракция депутаты Ивано-Франковская область

 
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