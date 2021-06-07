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07 июня 2021, 10:23 265

Сергей Притула заявил о своем выходе из партии "Голос"

07 июня 2021, 10:23 265
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Фото: из открытых источников
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Украинский политик и шоумен Сергей Притула заявил о выходе из политической партии "Голос", от которой он баллотировался во время местных выборов на должность мэра Киева

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии "Голос". Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата", - заявил Притула.

Он утверждает, что хочет "отвести негатив" от регаональних ячеек партии, и заявил, что "партийные "верхи" не слышат "низов", и эта глухота приводит к критике всех без исключения членов команд "Голоса" по всей Украине".

По словам шоумена, областные и городские ячейки партии не должны отвечать перед обществом за поступки партийного руководства.

И, по моему мнению, единственно правильным решением является максимально дистанцироваться от этого руководства... Депутатам местных советов желаю добросовестно доработать свою каденцию в своих городах и ОТГ", - написал политик.

Он намекнул о голосованиях некоторых членов фракции в Верховной Раде, которыее идут вразрез с желанием избирателей и предвыборными обещаниями. По словам Сергея Притулы, в таком случае руководство должно было "очистить партийные ряды, публично осудить действия депутата и т.д.".

Отсутствие реакции на "зашкварные" голосования депутатов, по мнению Притулы, означает согласование такого поведения. Он заявил, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из "Голоса".

И, в дальнейшем, спутников по тернистых путях украинской политики я буду выбирать осмотрительно. О своих следующих планах в политической сфере я, в обязательном порядке, сообщу на своих официальных ресурсах", - отметил Притула.

Напомним, ранее Притула впервые прокомментировал ситуацию относительно выхода из состава руководителей "Голоса"

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