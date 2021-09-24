На Одесчине подрались чиновники, одному выбили зуб

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Об этом сообщает издание "Думская", передаёт RegioNews.

Конфликт с дракой произошел сегодня в помещении совета Саратской объединенной территориальной громады Одесской области.

В результате пострадал экс-мэр поселка Анатолий Негодяев, ныне депутат поссовета от "Европейской Солидарности". Ему выбил зуб руководитель аппарата исполкома собрания Михаил Тодоров.

Как выяснилось, депутат от "Европейской Солидарности" пытался пройти на заседание земельной комиссии, которая проходила за закрытыми дверями в кабинете головы ОТГ.

Несмотря на то, что по закону он имеет право принимать участие в работе комиссии с совещательным голосом, руководитель аппарата исполкома Михаил Тодоров физически препятствовал ему, а затем неожиданно нанес удар головой в лицо, выбив зуб и повредив нос.

Потерпевший уже прошел обследование в местной больнице. Сейчас Негодяев находится в полиции и намеревается пройти судебно-медицинское освидетельствование.

Как рассказал сам Анатолий Негодяев, он связывает эти события с назначенной на 29 сентября сессией совета, на которой, среди прочего, будут решаться земельные вопросы.

Политическая обстановка в громаде обострились после того, как на недавней сессии депутаты приостановили процессы выделения участков для личных хозяйств (до 2 га) и одновременно дали "добро" на передачу в долгосрочную аренду фермерскому хозяйству трех участков площадью больше 120 гектаров. Негодяев считает это лоббированием интересов хозяйства, председатель которого является депутатом этой ОТГ: такое решение позволяет хозяйству отобрать нужную им землю до того, как ее смогут оформить жители.

Заседания исполкомов у нас проводят тайно, место и время их проведения не объявляется. Так же тайно проходят заседания комиссий. Я предполагаю, что сегодня в кабинете председателя тайно собралась земельная комиссия, чтобы принять нужные для сессии решения. Я пытался зайти, я вежливо стучался, но в итоге получил от Тодорова сначала требование "не мешать работать", а затем — удар в лицо, — рассказал Анатолий Негодяев.

Как сообщалось, вчера на митинге под Радой произошла потасовка, задержали лидера движения Save ФОП.

Также вчера в Черновицком горсовете подрались два депутата.