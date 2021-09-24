12:25  24 сентября
Ученые спрогнозировали, какой будет четвертая волна COVID-19 в Украине
16:54  24 сентября
В "Слуге народа" говорят, что Рада не будет голосовать снова за закон об олигархах
08:09  24 сентября
Сутки в ООС: интенсивность обстрелов уменьшилась, потерь нет
UA | RU
UA | RU
24 сентября 2021, 16:59 493

На Одесчине подрались чиновники, одному выбили зуб

24 сентября 2021, 16:59 493
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одесской области руководитель аппарата поселкового совета выбил зуб депутату — бывшему мэру

Об этом сообщает издание "Думская", передаёт RegioNews.

Конфликт с дракой произошел сегодня в помещении совета Саратской объединенной территориальной громады Одесской области.

В результате пострадал экс-мэр поселка Анатолий Негодяев, ныне депутат поссовета от "Европейской Солидарности". Ему выбил зуб руководитель аппарата исполкома собрания Михаил Тодоров.

Как выяснилось, депутат от "Европейской Солидарности" пытался пройти на заседание земельной комиссии, которая проходила за закрытыми дверями в кабинете головы ОТГ.

Несмотря на то, что по закону он имеет право принимать участие в работе комиссии с совещательным голосом, руководитель аппарата исполкома Михаил Тодоров физически препятствовал ему, а затем неожиданно нанес удар головой в лицо, выбив зуб и повредив нос.

Потерпевший уже прошел обследование в местной больнице. Сейчас Негодяев находится в полиции и намеревается пройти судебно-медицинское освидетельствование.

Как рассказал сам Анатолий Негодяев, он связывает эти события с назначенной на 29 сентября сессией совета, на которой, среди прочего, будут решаться земельные вопросы.

Политическая обстановка в громаде обострились после того, как на недавней сессии депутаты приостановили процессы выделения участков для личных хозяйств (до 2 га) и одновременно дали "добро" на передачу в долгосрочную аренду фермерскому хозяйству трех участков площадью больше 120 гектаров. Негодяев считает это лоббированием интересов хозяйства, председатель которого является депутатом этой ОТГ: такое решение позволяет хозяйству отобрать нужную им землю до того, как ее смогут оформить жители.

Заседания исполкомов у нас проводят тайно, место и время их проведения не объявляется. Так же тайно проходят заседания комиссий. Я предполагаю, что сегодня в кабинете председателя тайно собралась земельная комиссия, чтобы принять нужные для сессии решения. Я пытался зайти, я вежливо стучался, но в итоге получил от Тодорова сначала требование "не мешать работать", а затем — удар в лицо, — рассказал Анатолий Негодяев.

Как сообщалось, вчера на митинге под Радой произошла потасовка, задержали лидера движения Save ФОП.

Также вчера в Черновицком горсовете подрались два депутата.

драка депутаты чиновники Одесская область ОТГ

На Днепропетровщине задержали руководителя госпредприятия на вымогательстве 120 тысяч взятки
24 сентября 2021, 13:12
Экс-чиновник шахты на Луганщине предстанет перед судом за начисление 300 тысяч выплат
23 сентября 2021, 12:14
Чиновница горсовета во время заседания станцевала "Лебединое озеро" для мэра Черноморска
17 сентября 2021, 08:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
"Слуги" против "слуг": Как "ЗеКоманду" на Буковине разрывает война губернатора Осачука и нардепа Папиева
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua