Нардепам рекомендуют наделить поселковых старост новыми функциями: о чем речь

Староста сможет предоставлять административные услуги и/или выполнять отдельные задачи администратора.

Староста сможет предоставлять административные услуги и/или выполнять отдельные задачи администратора.

Facebook

Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении информационного управления Аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

"Во время обсуждения проекта члены комитета согласились с предложениями, согласно которым должность старосты утверждается соответствующим сельским, поселковым, городским советом и не выносится на общее голосование избирателями; в то же время кандидатура старосты подается для утверждения советом исключительно по результатам общественного обсуждения (общественных слушаний, собрания граждан, иных форм консультаций с общественностью)", - сказано в сообщении.

Кроме того, по решению органа, который принял решение о создании центра оказания услуг, староста сможет предоставлять административные услуги и/или выполнять отдельные задачи администратора.

"Комитет принял заключение рекомендовать Верховной Раде... проект закона о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно развития института старост (№ 4535) принять во втором чтении и в целом", - отмечается в сообщении.

Напомним, нардепам рекомендуют позволить продавать арестованное имущество на онлайн-аукционах.