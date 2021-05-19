Нардепы отклонили 12 постановлений об отмене закона об институте старост

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Ни одно из постановлений "Об отмене решения ВР о принятии во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" не набрало 226 голосов.

Авторы постановлений - депутаты из фракции ВО "Батьківщина" аргументировали необходимость отмены закона о развитии института старост нарушением требований регламента ВР.

Другие инициаторы постановлений - депутаты из фракции партии "Європейська солідарність" объясняли целесообразность отмены закона тем, что предложенные документом изменения в закон "О Конституционном Суде Украины" не касаются правовой регламентации института старост, а потому не должны включаться в этот законодательный акт.

Отметим, что отклонение постановлений разблокирует подписание закона №4535 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост".

Напомним, что закон об институте старост парламент принял 15 апреля. Однако после того в ВР внесли 12 постановлений об его отмене, которые заблокировали подписание документа.