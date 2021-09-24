Гетманцев не видит проблемы в юридической коллизии в принятом законе об олигархах и предлагает выход

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Исправить юридическую коллизию в законе об олигархах, возникшую в связи с поддержанием взаимоисключающих поправок, можно путем отклонения одной из них или же внесением изменений в документ после того, как он вступит в силу

Об этом сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Действительно речь идет об ошибке, которую допустил комитет, это наша общая ошибка, но мы это исправим... Либо через статью 131 Регламента, либо путем внесения изменений в этот закон... Мы сейчас проводим консультации. Если мы не воспользуемся процедурой 131 статьи, ляжет на стол (на подпись президенту – ред.) тот, который есть (текст законопроекта – ред.), а потом мы внесем изменения... Закон через полгода вступает в силу, поэтому никаких проблем с этим нет, - сказал он журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

В соответствии со статьей 131 регламента, в случае выявления в представленном на подпись тексте закона редакционных неточностей или явных несоответствий между его положениями спикер может внести на рассмотрение парламента предложения по их устранению. Гетманцев считает, что Разумков, как автор одной из принятых поправок, может быть не согласен с намерением ее отклонить.

Принципиальной позицией комитета, партии власти, президента является то, что этим органом (формирующим реестр олигархов – ред.) должен быть Совет национальной безопасности и обороны Украины. Таково наше политическое решение, мы его предложили и поддержим. Если Дмитрий Александрович (Разумков – ред.) найдет голоса под свою поправку, мы будем поддерживать его поправку... Так или иначе, это обстоятельство не является препятствием для того, чтобы закон вступил в силу, - добавил он.

Как сообщалось, нардепы будут переголосовывать закон об олигархах: в чем причина.

Напомним, вчера Рада поддержала законопроект об олигархах.