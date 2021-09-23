Зеленский прокомментировал одобрение законопректа об олигархах

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта об олигархах и отметил, что олигархической ветви власти больше не существует

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook.

Он считает, что"благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством"

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят. Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от "Слуги Народа" и 279 "за" в целом в парламенте – это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная – да. А для олигархов путь единственный – стать чистым бизнесом",- подчеркнул Зеленский.

Напомним, что Верховная Рада 279 голосами одобрила законопроект об олигархах. По словам лидера пропрезидентской фракции Давида Арахамии закон заработает через полгода.