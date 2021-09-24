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24 вересня 2021, 13:29 4

Гетманцев не бачить проблеми в юридичній колізії в ухваленому законі про олігархів і пропонує вихід

24 вересня 2021, 13:29 4
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Фото з відкритих джерел
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Виправити юридичну колізію в законі про олігархів, що виникла у зв'язку з підтриманням взаємовиключних поправок, можна шляхом відхилення однієї з них або ж внесенням змін до документа після того, як він набуде чинності

Про це повідомив керівник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу"), передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Дійсно мова йде про помилку, якої припустився комітет, це наша спільна помилка, але ми це виправимо... або через статтю 131 регламенту, або шляхом внесення змін до цього закону... Ми зараз проводимо консультації. Якщо ми не скористаємося процедурою 131 статті, ляже на стіл (на підпис президенту – ред.) той, який є (текст законопроекту – ред.), а потім ми внесемо зміни... Закон через півроку набуває чинності, тому жодних проблем із цим немає, - сказав він журналістам у кулуарах парламенту в п'ятницю.

Згідно зі статтею 131 регламенту, у разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями спікер може внести на розгляд парламенту пропозиції щодо їх усунення. Гетманцев вважає, що Разумков, як автор однієї з прийнятих поправок, може бути не згоден із наміром її відхилити.

Принциповою позицією комітету, партії влади, президента є те, що цим органом (що формує реєстр олігархів – ред.) має бути Рада національної безпеки і оборони України. Таке наше політичне рішення, ми його запропонували і підтримаємо. Якщо Дмитро Олександрович (Разумков – ред.) знайде голоси під свою поправку, ми будемо підтримувати його поправку... Так чи інакше, ця обставина не є перешкодою для того, щоб закон набув чинності, - додав він.

Як повідомлялося, нардепи будуть переголосовувати закон про олігархів: у чому причина.

Нагадаємо, вчора Рада підтримала законопроєкт про олігархів.

Разом з тим, нардеп Кучеренко заявив, що опозиція звернеться до КСУ стосовно "закону про олігархів".

закон правки олігархи Данило Гетьманцев помилки

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