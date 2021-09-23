Нардеп Кучеренко заявил, что оппозиция обратится в КСУ относительно "закона об олигархах"

Об этом заявил нардеп из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Это голосование - фактически издевательство над регламентом, над Конституцией, над парламентом. Мы же понимаем, все нормальные, адекватные люди выступают за уменьшение влияния олигархов, но каждый закон должен быть законным. Он должен соответствовать Конституции и быть эффективным, в нем должны быть действенные механизмы решения поставленных задач. А этот законопроект не обладает такими качествами.

Прежде всего он имеет целью пиар своих инициаторов, потому что это очень актуальный вопрос. И главное, удобно все свои провалы, невежество и непрофессионализм на кого-то повесить. А то, что по дороге нарушили регламент, не дали выступить ни одному автору правок... У нас не так много было правок, у "Батькивщины", там были эффективные правки. А в результате все сейчас субъективно концентрируется на уровне СНБО, и в ручном режиме будут назначать - кто олигарх, а кто не олигарх, — сказал он.