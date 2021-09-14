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14 сентября 2021, 20:56 26

Иск депутата Николаевского горсовета о незаконности назначения исполкома отклонен судом

14 сентября 2021, 20:56 26
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Фото из открытых источников
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Николаевский окружной админсуд отказал в удовлетворении иска депутата горсовета Владислава Чайки об отмене решения сессии о назначении членов исполкома городского совета

Об этом рассказал управляющий делами исполкома Николаевского городского совета Андрей Волков, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.Николаев.

Вместе с тем, отдельным постановлением горсовет обязали исправить нарушения проведенной процедуры назначения членов исполнительного комитета горсовета. Состав исполнительного комитета утвердили 24 декабря 2020 года на сессии городского совета.

Мы получили определение, по устранению причин и недостатков, которые были выявлены судом при принятии этого решения. Бесспорно постановление городской совет выполнит в полном объеме, как только мы получим его полный текст. Потому что суд выдал лишь вступительную и регулятивную часть, ― рассказал Андрей Волков.

Это уже третий отклоненный иск Владислава Чайки. 7-го сентября суд не выявил серьезных нарушений в назначении управляющего делами исполкома и заместителей городского головы, на которые ссылался Владислав Чайка.

Как сообщалось, в Николаеве суд рассматривал дело о законности назначения заместителей городского головы.

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