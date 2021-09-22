Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира станет, безусловно, самым обговариваемым событием ближайших недель. Что неудивительно, в Украине покушения, на политиков такого калибра, да еще и исполненные в традициях бандитских 90-х, случаются крайне редко

Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира станет, безусловно, самым обговариваемым событием ближайших недель. Что неудивительно, в Украине покушения, на политиков такого калибра, да еще и исполненные в традициях бандитских 90-х, случаются крайне редко

Впрочем, пока в той версии произошедшего, которая известна из сообщений правоохранителей и медиа, слишком много крайне странных моментов, да и нельзя отрицать ту выгоду, которую может извлечь команда Офиса президента из произошедшего.

Итак, согласно информации правоохранителей, автомобиль Шефира обстреляли из автоматического оружия 22 сентября около 10 часов утра. Неизвестные стреляли из лесополосы на Новообуховской трассе возле села Лесники. В автомобиль "Ауди", в котором на пассажирском сидении находился Шефир, было выпущено не менее 10 пуль, три из которых тяжело ранили водителя. Сам Шефир не пострадал. Неизвестные нападавшие с места преступления скрылись, а водитель смог доехать до супермаркета "АТБ" на въезде в Киев, где авто чиновника и осматривала полиция, а раненному водителю была оказана первая медицинская помощь, после чего его госпитализировали.

Что же в этой версии странного и требующего объяснений правоохранителей и участников событий?

На фото "Ауди" Шефира четко видно, что из десятка пуль, выпущенных в авто, большая часть пришлась на переднюю левую дверь. То есть на место, где сидит водитель. Это означает, что целились именно в водителя "Ауди", а не в пассажира. А значит целью нападавших был явно не Шефир.

В "Слуге народа" эту нестыковку попытались объяснить тем, что Шефир часто ездит за рулем, о чем знали нападавшие и думали, что стреляют в Шефира. Кроме того, прозвучала версия, что нападавшие просто не сумели рассмотреть, кто именно сидит на водительском месте, и приняли шофера за первого помощника президента.

Все эти объяснения не слишком убедительные. Складывается впечатление, что убийство одного из самых влиятельных человек в стране пыталась совершить группа аматоров и почти без подготовки. Кто за рулем, а кто пассажир не разобрались, в том, что цель ликвидирована не убедились, автомобиль остановить не сумели.

К тому же пока совершенно непонятно, сопровождала ли Шефира охрана (исходя из его статуса и достатка должна была сопровождать), если сопровождала, то, где находились охранники – в одном авто с ним или в отдельном, и как действовали в момент нападения.

Еще один вопрос, на который нет ответа, почему Шефир ездил в небронированном авто, что сделало бы любую попытку покушения с использованием стрелкового оружия бессмысленной.

Впрочем, это далеко не все странности произошедшего. По озвученной версии, тяжело раненный тремя пулями предположительно из автомата Калашникова водитель после того, как открыли стрельбу, проехал до супермаркета "АТБ" целых 15 километров, где наконец-то остановился и вызвал полицию и скорую. При этом он остановил автомобиль не просто на обочине, а заехал на парковку и практически идеально припарковался на парковочное место, что четко видно на фото.

Кроме того, некоторые телеграмм-каналы обнародовали фото раненного водителя в карете "скорой", где тому оказывали медицинскую помощь. И водитель на фото совсем не выглядит, как тяжело раненный человек. У него, насколько это видно, нормальный цвет лица, нет следов крови, одежда не срезана, как это обычно делают при помощи человеку с огнестрельным ранением. А помощь, которую ему оказывают, судя по фото, заключается во внутривенной инъекции. Никаких кровавых бинтов, жгутов или других признаков попыток остановить кровотечение, что является первейшей мерой при огнестрельных ранениях. Руки пострадавшего не в крови, что было бы естественным для раненого человека, который рефлекторно хватается за поврежденное место.

При этом сообщалось, что его ранения тяжелые. Впрочем, позже появилась информация, что жизни водителя ничего не угрожает и ему прооперировали ногу. То есть раны оказались далеко не такими опасными, как говорилось вначале. Хотя, если в ногу попали три пули из автоматического оружия, и это привело к легкому ранению без серьезной кровопотери, то это также выглядит не очень вероятно. Или пуль, попавших в водителя, было не три?

Таким образом большинство обстоятельств покушения выглядят крайне странно и нетипично для подобных ситуаций, что как минимум требует пояснений.

При этом нельзя игнорировать тот факт, что покушение на Шефира странным образом совпало с рассмотрением в Верховной Раде закона об олигархов, и факт покушения вполне может помочь власти протянуть этот закон в Раде и пиариться на нем.

Сразу же после покушения лидером фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давидом Арахамией были озвучены версии покушения – "привет от криминальных авторитетов и контрабандистов" и "месть олигархов". А уже через пару часов советник главы Офиса президента и политтехнолог Михаил Подоляк назвал версию "мести олигархов" основной и едва ли не единственно возможной.

"Мы, безусловно, связываем это нападение с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике Главы государства. Политике, направленной на существенное снижение традиционного влияния теневых олигархов на общественные процессы, а также на уничтожение политико-финансовых группировок, откровенно работающих на наших внешних оппонентов", - заявил Подоляк. Сам Шефир, комментируя нападение на себя, оценил его в том же ключе, что и Подоляк. Дескать, это "запугивание высших эшелонов власти".

Прокомментировал покушение и президент Владимир Зеленский, который находится в США. Он пообещал нападавшим "сильный ответ" и пообещал, что произошедшее никак не повлияет на курс украинской власти.

Получается, что Зеленский вполне прозрачно намекает, что не откажется от принятия "антиолигархического закона" и своей антиолигархической кампании в целом. И нужно отметить, что на "антиолигархический" законопроект команда Владимира Зеленского делает серьезную ставку. Он должен продемонстрировать несколько разочарованному в деятельности главы государства избирателю, насколько серьезно Зеленский взялся за искоренение олигархии. По задумке политтехнологов Банковой, борьба с олигархами поможет Зеленскому нарастить подупавший рейтинг, вот только с голосами под этот законопроект у монобольшинства все не очень радужно.

Ну а после того, как из-за закона про олигархов чуть не убили первого помощника президента, голосование за "антиолигархический" законопроект должно стать для "слуг народа" "делом чести", что явно упростит процесс склонения нардепов к правильному голосованию. Кроме того, покушение на Шефира серьезно придаст борьбе с олигархами политического весу, ведь теперь Зеленский борется не с абстрактными олигархами, а с жестокими и циничными бандитами, способными на самые тяжкие преступления.

Не нужно забывать, что сегодня, в день покушения на Шефира, Зеленский будет выступать в ООН, где не упомянуть о попытке убийства своего ближайшего соратника будет невозможно, а вся его антиолигархическая кампания будет усилена и международной поддержкой.

Впрочем, из-за всех вышеописанных нестыковок и странностей во время покушения, политический эффект от него может оказаться противоположный ожидаемому. И чтобы слова высших чиновников, комментировавших инцидент, и обещавших ответить на покушение, не выглядели как пустой звук, правоохранителям придется приложить немало усилий, чтобы как-то убрать все явные противоречия в истории с покушением, которые сейчас невозможно игнорировать.