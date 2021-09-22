Арахамия озвучил три возможные причины нападения на Шефира

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Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что за покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть "российский след", или же это "привет" от контрабандистов

Как передает RegioNews, об этом он сказал в кулуарах Рады, комментируя нападение на Шефира.

Так, по его словам, первая версия покушения - это "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вторая версия - российский след. Третья версия - борьба с олигархами.

Кроме того, Арахамия уточнил детали нападения на Шефира: "Когда начали стрелять, водитель дал по газам. Засада была в лесу через дорогу". По машине стреляли из автоматического оружия.

Арахамия добавил, что в половине случаев Шефир ездит сам за рулем. В этот раз он ехал с водителем. Шефир сейчас в шоковом состоянии и считает, что стреляли именно в него, а попали в водителя. Арахамия рассматривает версию, что преступники могли не увидеть, кто за рулем.

Он также отметил, что там, где проезжал Шефир, должно быть много камер наблюдения и правоохранители сейчас изымают видео.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также подтвердила покушение на первого помощника президента Шефира. В официальном сообщении правоохранителей говорится, что в 10 утра около села Лесники был обстрелян автомобиль Сергея Шефира. Выпустили более 10 пуль. Сейчас проводится спецоперация по поимке преступников.

Ранее сообщалось, что в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии.