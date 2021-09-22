Врач рассказал о состоянии раненого водителя Шефира

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Водитель первого помощника президента Сергея Шефира Александр Иванько, который сегодня был ранен неизвестными лицами на Киевщине, находится в стабильном состоянии. Угроз для его жизни нет

Об этом сообщил во время брифинга главврач "Феофании" Игорь Семенов, пишет RegioNews.

"Пациент Александр Иванько был доставлен скорой помощью... Я могу сказать только одно - медицинская помощь ему была оказана в полном объеме, состояние его стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - отметил главврач.

По его словам, в отношении водителя Шефира не принимались реанимационные мероприятия. Операция прошла стандартно, без осложнений. Он также уточнил, что все ранения были в ногу, пациент был в сознании.

Напомним, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные около 11 утра. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что за покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира может быть "русский след", или же это "привет" от контрабандистов.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова также подтвердила покушение на первого помощника президента Шефира.

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