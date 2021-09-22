09:01  22 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения
08:46  22 сентября
На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"
08:09  22 сентября
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2021, 17:13 4

С 2019 года президенту угрожали 22 раза - СБУ

22 сентября 2021, 17:13 4
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

По информации СБУ с 2019 года по сентябрь 2021 года было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

Из которых 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили о ком конкретно идет речь.

Так, с 2019 года на посту президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, которые причастны к подобным анонимным сообщениям

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание-пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на своего помощника Сергея Шефира, однако считает, что "ответ будет сильным"

RegioNews разбирался, кому может быть выгодно покушение на Шефира

СБУ министр МВД президент угрозы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кому выгодно покушение на Шефира? Что не так с попыткой убийства первого помощника президента
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua