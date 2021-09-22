С 2019 года президенту угрожали 22 раза - СБУ

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Высшему руководству государства с 2019 года угрожали насилием 25 раз. В большинстве случаев это касалось президента Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина

По информации СБУ с 2019 года по сентябрь 2021 года было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей.

Из которых 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

При этом в ведомстве не уточнили о ком конкретно идет речь.

Так, с 2019 года на посту президента Петра Порошенко заменил Владимир Зеленский, а на посту главы МВД Арсена Авакова сменил Денис Монастырский.

Служба безопасности и Национальная полиция установила 16 человек, которые причастны к подобным анонимным сообщениям

В ведомстве напомнили, что такие действия могут быть квалифицированы по статьям 112 и 346 Уголовного кодекса. Максимальное наказание-пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль попало более 10 пуль. В результате был ранен водитель. Сейчас водитель находится в тяжелом состоянии.

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на своего помощника Сергея Шефира, однако считает, что "ответ будет сильным"

RegioNews разбирался, кому может быть выгодно покушение на Шефира