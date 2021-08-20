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20 августа 2021, 20:02 28

Бюро экономической безопасности возглавил главный налоговик Мельник

20 августа 2021, 20:02 28
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Фото из открытых источников
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Бюро экономической безопасности возглавил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм народного депутата Алексея Гончаренко

"Согласно моим источникам в Кабмине главой Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", - написал парламентарий.

Мельник более 14 лет проходил службу в налоговой милиции. В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ДФС.

Возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Напомним, что в финал конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор офиса генпрокурора Аттила Ковчи

22 марта Зеленский подписал закон О Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года

12 мая правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.

Офис генпрокурора Кабмин ГФС Бюро экономической безопасности

 
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