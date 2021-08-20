Бюро экономической безопасности возглавил главный налоговик Мельник
Бюро экономической безопасности возглавил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм народного депутата Алексея Гончаренко
"Согласно моим источникам в Кабмине главой Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", - написал парламентарий.
Мельник более 14 лет проходил службу в налоговой милиции. В 2014-2016 годах был руководителем Главного следственного управления финансовых расследований ДФС.
Возглавляет Государственную фискальную службу с конца 2020 года.
Напомним, что в финал конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности прошли председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член Совета Нацбанка Василий Горбаль и прокурор офиса генпрокурора Аттила Ковчи
22 марта Зеленский подписал закон О Бюро экономической безопасности. Верховная Рада приняла закон 28 января 2021 года
12 мая правительство создало Бюро экономической безопасности. Бюро заменит налоговую милицию.