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21 сентября 2021, 14:38 5

Рада в четверг планирует собраться на внечередное заседание: что рассмотрят

21 сентября 2021, 14:38 5
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Из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 23 сентября. Заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского

Как передает RegioNews об этом в комментарии журанілістам заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал подписи депутатов-ред) для проведения внеочередного заседания. И насобиралось, и на четверг назначено", - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", законопроект касается отмены РРО(кассовых аппаратов-ред.) для Фопов. Арахамия добавил, что фракция будет голосовать против.

"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - добавил Арахамия.

Верховная Рада 1 декабря 2020 года отсрочила введение кассовых аппаратов для большинства ФЛП. За документ проголосовали 319 нардепов

Этот закон переносит к 1 января 2022 обязательное применение РРО для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.

Документ привязывает предельные объемы доходов различных групп ФЛП установленным законом размеров минимальной заработной платы.

Исключаются нормы о компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к бизнесу. Речь идет о так называемом кэшбек.

Также отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

К 1 января 2022 удлиняется применения пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

В то же время, в документе оставили обязательными кассы для ФЛП, которые продают "рискованные товары". В частности речь идет о комплектующих для ПК.

Слуга народа Верховная Рада законопроект ФОП внеочередное

 
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