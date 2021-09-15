из открытых источников

Неизвестные обстреляли пограничный знак на границе между Украиной и Беларусью. Вероятно из охотничьего ружья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий РБК-Украина представителя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По словам Демченко, повреждение белорусского пограничного столба обнаружил наряд Луцкого отряда погранслужбы. Украинские пограничники сразу проинформировали об этом белорусскую сторону и полицию.

"Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья. В то же время характер местности, болотисто-кустарниковая, делает невозможным пешее движение лиц в этой местности и признаков пребывания лиц у пограничного знака не обнаружено", - сказал он.

Демченко отметил, что поврежденный столб расположен рядом с каналом, который соединяет озера этой местности, поэтому стрелять по нему могли нарушители, которые проходили по каналу лодкой.

"В ходе проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружено. С белорусской стороной была проведена встреча. В ходе встречи белорусская сторона не высказывала претензий или обвинений в сторону украинских пограничников. Поиск причастных к этому лиц продолжается", - добавил представитель ГНСУ.