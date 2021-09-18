В курортной Затоке посреди улицы застрелили человека, - СМИ
В Одесской области 18 сентября в курортном поселке Затока неизвестный мужчина на улице застрелил человека
Как пишет RegioNews, об этом сообщили источники "Украинской правды" в полиции Одессы.
Отмечается, что это произошло возле местного кафе "Сказка" в субботу около 13 часов. Неизвестный стрелял во владельца заведения питания, после чего скрылся с места преступления.
По данным источника, выстрелов было несколько, однако из какого именно оружия – пока неизвестно. Силовики проводят полицейскую операцию "Сирена".
Напомним, накануне в центре Харькова нашли застреленным владельца ресторана.
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