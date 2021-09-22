У Зеленского прокомментировали покушение на Шефира

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В Офисе президента расценивают обстрел машины первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира как покушение на его жизнь

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина"заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в результате обстрела был тяжело ранен водитель, а всего в машину было сделано более десятка выстрелов.

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план "Перехват", - отметил Подоляк.

По его словам, Офис связывает это нападение с "агрессивной кампанией противодействия активной политике президента".

Напомним, сегодня стало известно, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль было попадено более 10 пуль. Сам Шефир не пострадал.