09:01  22 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили более шести тысяч новых случаев заражения
08:46  22 сентября
На Харьковщине почти все госпитализированные с COVID дети инфицированы "Дельтой"
08:09  22 сентября
Сутки на Донбассе: боевики стреляли из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
22 сентября 2021, 11:58 79

У Зеленского прокомментировали покушение на Шефира

22 сентября 2021, 11:58 79
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Офисе президента расценивают обстрел машины первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира как покушение на его жизнь

Как пишет RegioNews, об этом в комментарии "РБК-Украина"заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что в результате обстрела был тяжело ранен водитель, а всего в машину было сделано более десятка выстрелов.

"Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия для поимки преступников. В Киевской области объявлен план "Перехват", - отметил Подоляк.

По его словам, Офис связывает это нападение с "агрессивной кампанией противодействия активной политике президента".

Напомним, сегодня стало известно, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли неизвестные. В автомобиль было попадено более 10 пуль. Сам Шефир не пострадал.

Украина Офис президента Михаил Подоляк Сергей Шефир покушение

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова
Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram