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18 сентября 2021, 13:26 527

В Черновцах обстреляли машину, в которой ехали дети

18 сентября 2021, 13:26 527
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Фото: Нацполиция
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В Черновцах 17 сентября вечером произошла стрельба по автомобилю, в котором были дети

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Со слов 44-летнего пострадавшего, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке у потерпевшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Последний начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю.

В машине заявителя в то время находилось трое взрослых и трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет.

Поравнявшись с автомобилем потерпевших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирской двери и уехал с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. Никто из людей не пострадал.

Напомним, на днях в Киеве между водителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт из-за того, что они не могли договориться, кто из них проедет первым. После чего пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто оппонента.

Украина криминал стрельба Черновцы криминальное дело

 
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