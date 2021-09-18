В Черновцах обстреляли машину, в которой ехали дети

Фото: Нацполиция

В Черновцах 17 сентября вечером произошла стрельба по автомобилю, в котором были дети

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Со слов 44-летнего пострадавшего, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.

Правоохранители предварительно установили, что на перекрестке у потерпевшего возник спор с водителем автомобиля Volkswagen Bora. Последний начал преследовать Daewoo Lanos и во время движения стрелял по автомобилю.

В машине заявителя в то время находилось трое взрослых и трое детей в возрасте 8, 14 и 15 лет.

Поравнявшись с автомобилем потерпевших, злоумышленник выстрелил в сторону окон пассажирской двери и уехал с места происшествия. В результате выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа. Никто из людей не пострадал.

Напомним, на днях в Киеве между водителем и пассажиром другого автомобиля возник конфликт из-за того, что они не могли договориться, кто из них проедет первым. После чего пассажир вытащил пистолет и выстрелил в авто оппонента.