В Минюсте жалуются на намеренное затягивание принятия закона об олигархах

Фото из открытых источников

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что олигархи пытаются сделать так, чтобы законопроект об олигархах не успели принять до следующих парламентских выборов

Как пишет RegioNews, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Было вполне понятно, что олигархи сделают все возможное, чтобы этот законопроект не приняли. Мы не понимали четко, какой будет план действий. Он сейчас стал понятен: максимально затянуть процесс до следующих парламентских выборов", — сказал Малюська.

Министр отметил, что именно поэтому проект закона отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", — добавил он.

Напомним, 17 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны одобрил во втором чтении законопроект об олигархах.