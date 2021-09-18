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18 сентября 2021, 14:42 33

В Минюсте жалуются на намеренное затягивание принятия закона об олигархах

18 сентября 2021, 14:42 33
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Фото из открытых источников
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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что олигархи пытаются сделать так, чтобы законопроект об олигархах не успели принять до следующих парламентских выборов

Как пишет RegioNews, об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Было вполне понятно, что олигархи сделают все возможное, чтобы этот законопроект не приняли. Мы не понимали четко, какой будет план действий. Он сейчас стал понятен: максимально затянуть процесс до следующих парламентских выборов", — сказал Малюська.

Министр отметил, что именно поэтому проект закона отправили на рассмотрение в Венецианскую комиссию.

"При всем уважении к Венецианской комиссии, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную институцию", — добавил он.

Напомним, 17 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны одобрил во втором чтении законопроект об олигархах.

Украина политика закон Денис Малюська олигархи

 
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