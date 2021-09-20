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20 сентября 2021, 16:28 5

Нардеп Железняк обвиняет экс-коллег по фракции - участников объединения "Справедливость" - в сотрудничестве с ОП

20 сентября 2021, 16:28 5
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Фото из открытых источников
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Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что двум депутатам-мажоритарщикам его фракции (из объединения "Справедливость") Кабмин выделил средства на избирательные округа, от которых они баллотировались в Раду

Об этом написал Железняк в Facebook, передает RegioNews.

Речь идет минимум о двух депутатах - Галине Васильченко и Наталье Пипе, - которые были избраны по мажоритарным округам Львовщины. К сожалению, эта информация полностью подтвердилась. Каким-то чудом 20 августа 2021 года решением КМУ №975 им выделили минимум 20 млн грн на выбранные объекты по новому механизму получения лояльности депутатов - "инфраструктурной субвенции", - написал нардеп.

Железняк также сообщил, что члены недавно созданного в рамках фракции "Голос" объединения "Справедливость" ходят в Офис президента Украины.

Их часто видят в офисе. "Слуги народа" об этом часто говорят, - отметил он.

По мнению Железняка, о сотрудничестве депутатов из "Справедливости" с Офисом президента Украины свидетельствуют и голосования в Верховной Раде, в частности за бюджетную декларацию.

Когда, кроме "Слуги народа" и традиционно лояльных депутатских групп, добавили свои голоса шесть депутатов от "Справедливости", - отметил лидер фракции.

Он прогнозирует, что в ближайшие недели можно будет увидеть много таких показательных голосований, начиная от дополнительного выделения денег на округа в бюджете 2021/2022 годов и заканчивая важными для Офиса президента Украины законами и кадровой ротацией.

И все тайное станет явным. В частности, реальные мотивы разрушения фракции и попытки захвата должностей в партии "Голос" последние девять месяцев, - подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, 29 июля часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии.

Тогда же нардеп Железняк из "Голоса" заявил, что фракция остается работать.

Офис президента Слуга народа нардепы Голос Ярослав Железняк

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