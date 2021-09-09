Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского

С началом нового политического сезона парламентские оппоненты президента, поддержанные омбудсменом Людмилой Денисовой, нанесли внезапный мощный удар по "закону об олигархах"

С началом нового политического сезона парламентские оппоненты президента, поддержанные омбудсменом Людмилой Денисовой, нанесли внезапный мощный удар по "закону об олигархах"

Фото: president.gov.ua

Сентябрь начался для Банковой с неприятностей, связанных с предстоящей деолигархизацией. RegioNews обратил внимание на то, в какие "штыки" восприняли эту законодательную инициативу Владимира Зеленского, а также разбирался, чем может закончиться вся эта эпопея.

Кто исчезнет быстрее - олигархи или закон о них?

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5599, который называют "закон об олигархах". Сутью этого законодательного акта, как определил его автор, является формализация понятия "олигарх" и отстранение этих формализованных олигархов от политической и экономической жизни Украины. Согласно законопроекту №5599, олигархом будет признано лицо, отвечающее следующим критериям:

занимает высокие должности в государственной власти, или является членом какой-то политической силы, или финансирует какую-то политическую силу;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным владельцем естественной монополии или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;

имеет активы, стоимость которых превышает 1 млн прожиточных минимумов (на вторую половину 2021 года – это чуть менее 90 млн долларов США).

Персоналии, которые согласно этому законопроекту будут определены как олигархи, будут отстраняться от влияния на политическую жизнь страны и ограничиваться в экономической плоскости.

Принятие "закона об олигархах" проходило под шквальным огнем критики со стороны как проевропейской, так и пророссийской парламентской оппозиции. Не критиковал законодательную инициативу Зеленского только ленивый или причастный к действующей власти. И было за что. Олигарх с состоянием в 90 млн долларов – уже один этот пункт вызвал улыбку. К тому же те, кого действительно по факту считают олигархами, не то что не берут формального участия в политической жизни – их и на финансировании тех или иных партий или конкретных политиков очень трудно поймать. А что такое "значительное влияние" на СМИ? Поэтому подобные формулировки и вызвали негативную реакцию.

В свою очередь Банковая тогда протягивала этот проект закона всеми возможными силами. Причем делала это, не таясь – глава президентской фракции Давид Арахамия заявлял журналистам, что тех его коллег, которые не проголосуют за законопроект №5599, выбросят из фракции "Слуги народа". Но голосованием за основу история не завершилась. К тому же, даже те, кто голосовал "за" – например, формально внефракционный спикер Дмитрий Разумков - критиковали его за некоторые нормы. Речь шла, в частности, о том, что право определять, кто олигарх, а кто нет, должен получить СНБО, а по сути – сам президент. Что в парламентско-президентской республике достаточно странно, чтобы не сказать хуже.

Поэтому вполне ожидаемо на "закон об олигархах" с началом нового политического сезона началась новая атака. Инициировала ее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Омбудсмен заявила, что в этом законопроекте есть антиконституционные нормы. Скажем, норма о признании олигархом того, кто имеет, в частности, серьезные финансовые доходы. Денисова напомнила о статье 24 Конституции, в которой сказано: "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам".

Достаточно интересной и неожиданной стала реакция на заявление Денисовой телеканалу "Украина 24" (который, по иронии судьбы, принадлежит Ринату Ахметову, который вполне вероятно может оказаться в списке тех, кого Зеленский и СНБО признают олигархами). На этом канале выходила программа "Большая деолигархизация", туда даже пригласили экс-спикера главы государства Юлию Мендель. Аж в начале осени программу неожиданно закрыли – мол, учитывая заявление Денисовой, исчезает сам предмет расследования.

От Киева до Венеции

Денисова, раскритиковав некоторые нормы антиолигархического законопроекта, вместе с тем отметила, что признать его противоречащим Конституции может лишь Конституционный суд. И то лишь после того, как проект закона проголосуют во втором чтении. Поэтому омбудсмен, напомнив Разумкову о будущих проблемах законопроекта №5599 с Конституцией Украины, заявила, что следовало бы отправить его (законодательный акт) в Венецианскую комиссию на рассмотрение.

Эту инициативу поддержали сразу четыре оппозиционные фракции Верховной Рады – собственно, те самые, которые не голосовали за него в первом чтении (ОПЗЖ, "Євросолідарність", "Батьківщина" и "Голос"). Сопредседатель "ЄС" Ирина Геращенко заявила, что олигархи в Украине чувствуют себя хорошо, в СИЗО не сидят, поэтому "бздуру Банковой" надо проверить в нормальном контрольном органе.

В заявлении ОПЗЖ также напомнили о несоответствии законопроекта №5599 статьям Конституции. Кроме того, в партии Бойко-Медведчука прямо заявили – этот закон нужен лишь для расширения полномочий президента, к тому же, неконституционного.

Денисовой и оппозиционным фракциям ответил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он заявил, что не видит никаких препятствий для этого законопроекта, и отправлять его на рассмотрение Венецианской комиссии нет никакой необходимости. Более того Гетманцев даже сумел уколоть оппозиционеров, которые, дескать, в эфирах упорно говорят о необходимости борьбы с олигархами, а сами не хотят голосовать за деолигархизационный законопроект.

Несмотря на единодушие оппозиции и упрямство власти, вполне очевидным является то, что "слугам народа" в случае желания Зеленского таки принять "закон об олигархах" (а в том, что единственной движущей силой этого процесса является исключительно воля одного человека, сомнений почти нет), опять придется давить на своих депутатов и договариваться на всякий случай с двумя депутатскими группировками – "За майбутнє" и "Довірою". Кстати, голосование первых, за которыми стоит фигура еще одного фактического олигарха и вероятного "олигарха в законе" Игоря Коломойского, является красноречивой иллюстрацией того, насколько этот законопроект реально будет бороться с олигархией в Украине.

Традиционная война правок – и война с Банковой

К тому же в этой истории оппоненты Владимира Зеленского использовали уже привычный метод борьбы с неугодными законопроектами – забомбардировали его правками. На начало сентября их, по словам представителя "Голоса" Ярослава Железняка, уже 1257. Часть из них являются действительно важными и принципиальными – скажем, об органе, который будет определять, кто олигарх, а у кого просто много денег. Или перед кем олигархи должны отчитываться о финансировании СМИ и возможного монопольного положения на тех или иных рынках. Но большинство, конечно, это лишь технические, формальные правки, которые дают возможность затягивать процесс.

Затягивать, во-первых, для того, чтобы законопроект успели отправить на рассмотрение в "Венецианку", где, по мнению некоторых экспертов, его зарубят либо полностью, либо настолько частично, что это не будет сильно отличаться от первого варианта. Но важным является и" во-вторых": закон об олигархах – несмотря на все бравурные заявления Зеленского и компании - действительно выглядит лишь попыткой обойти существующее законодательство и либо имитировать выполнение обещаний, либо реально захватить власть в стране. Именно поэтому все основные публичные игроки на политическом поле, начиная со спикера ВР Разумкова, который все больше отдаляется от "Слуги народа", критикуют и будут критиковать за него персонально президента. Для которого любая критика или вообще негативная информация является реальной проблемой.

К тому же социология, которая пока еще отдает ему пальму первенства на гипотетических президентских выборах, вместе с тем уже утверждает, что большое количество украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй президентский срок. И даже "Большое строительство", на которое на Банковой возлагались большие надежды, вряд ли дало тот электоральный эффект, на который рассчитывал президент (или те, кто придумали эту вывеску).

Кого там еще можно побороть, народ?

Впрочем, шансы на принятие "закона об олигархах" в целом достаточно высоки - Банковая уже показала во время первого чтения, что она может достигать поставленных задач в парламенте. Поэтому формально эта история может завершиться победой для президента и определенным ростом его (и партии) падающих рейтингов. Однако эта победа вполне может стать пирровой.

Законопроект, как уже было сказано Денисовой, действительно входит в противоречие с украинской Конституцией. Поэтому в случае принятия закона оппозиция прогнозируемо начнет новый его штурм - уже через Конституционный суд, с которым у Зеленского, как известно, далеко не лучшие отношения. И там оппозиционеры могут отыграться, что само по себе нанесет болезненный удар по амбициям шестого президента. Но важным здесь является не только гипотетическое поражение в Конституционном суде, но и то, как будет выглядеть весь этот процесс со стороны.

Наступление на олигархов могло стать тем ярким и эффективным ходом и позволило бы Зеленскому оставаться в комфортной ситуации в отношении своих основных конкурентов. Но при одном условии – если бы оно, это наступление, произошло в формате блицкрига без громкой негативной реакции ключевых политических фигур. Но если ситуация, даже после победы в Раде, превратится в судебную "санта-барбару" (к тому же, с неопределенными перспективами), это может не добавить, а, наоборот, оттолкнуть часть "зеленого" электората. Хотя бы ту, которая всегда склонна следовать за большинством. А большинство – не парламентское, но политическое – в этой истории пока что вырисовывается на противоположной стороне баррикад, поскольку никто из топ-игроков, кроме как в собственной партии (и те под мощным прессингом руководства), "закон об олигархах" не поддержал.

И как тут не вспомнить "плач Ярославны" по фамилии Арахамия, который несколько дней назад жаловался, что "Слуга народа" не может найти новые кандидатуры на министров, потому что "нормальные люди", видите ли, не хотят идти в Кабмин. Ситуация для Зеленского и его все более виртуальной политической силы с каждым месяцем становится все более тревожным, а тут еще и один из главных проектов лично президента могут похоронить оппозиция вкупе с Венецианской комиссией или Конституционным судом.

Поэтому придется придумывать новую привлекательную для "маленького украинца" приманку – но на такую, где придется тратить деньги, их уже банально не хватает. А после гипотетического провала "закона об олигархах" совершенно непонятно, с кем еще можно побороться в утешение привередливой украинской публики.