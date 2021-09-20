Депутаты включили в повестку дня "антиахметовский" законопроект и законопроект об олигархах

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Верховная Рада включила в повестку дня законопроекты №5599 в отношении олигархов и 5600 относительно повышения налогов(более известный как "антиахметовский" - ред,)

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на заседании Согласительного совета руководителей фракций и глав парламентских комитетов.

Законопроект №5599 об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет подготовлен Минфином внесен Кабмином в Раду в начале июня. В первом чтении законопроект был одобрен Радой 1 июля. Документ касается как предприятий, так граждан Украины.

Согласно презентации к проекту госбюджета Министерства финансов, принятие этого законопроекта позволит собрать в 2021 году с украинцев дополнительно 30 млрд гривен налогов.

Законопроект об олигархах был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским в начале июня. Рада одобрила законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" в первом чтении 1 июля.

Согласно документу, чтобы гражданина признали олигархом, он должен соответствовать трем из четырех следующих критериев: принимать участие в политической жизни; иметь значительное влияние на СМИ (в том числе Интернет-СМИ); быть бенефициаром или контролировать естественную монополию или бизнес, что занимает монопольное положение на одном из рынков в течение минимум года; общая стоимость его активов превышает 2,19 млрд гривен или около 80 млн долларов.

Министр юстиции Денис Малюська говорил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко.

В начале сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию для проверки и анализа.