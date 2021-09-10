Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию

Как передает RegioNews об этом глава парламента заявил на брифинге по завершению пленарной недели.

"Ко мне поступило письмо от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в котором даны предостережения относительно возможного нарушения прав человека в результате принятия этого законопроекта как закона, а также высказано предложение направить указанный законопроект для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианской комиссии). Аналогичную позицию по этому законопроекту высказали все оппозиционные депутатские фракции украинского парламент...Да я уже направил(законопроект)", - подчеркнул спикер.

Реагируя на реплику журналистов о том, что Венецианской комиссии на предоставление экспертного заключения, порой, нужно несколько месяцев спикер отметил, что Верховная Рада не обязана ждать решения ВК.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) " на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Денисова обратилась к Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

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