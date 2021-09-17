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17 сентября 2021, 20:02 71

В Украине заработала система мониторинга олигархов

17 сентября 2021, 20:02 71
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из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов

Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса самого высокого уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона о олигархов в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга ", - отметил Данилов.

По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - добавил Данилов.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить во втором чтении законопроект об олигархах.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, рассмотрение законопроекта начнется на следующей неделе.

СНБО Слуга народа Верховная Рада законопроект олигархи

 
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