В Украине заработала система мониторинга олигархов

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Как передает RegioNews об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса самого высокого уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона о олигархов в Верховной раде должны быть под системой нашего мониторинга ", - отметил Данилов.

По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - добавил Данилов.

Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал одобрить во втором чтении законопроект об олигархах.

По словам заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, рассмотрение законопроекта начнется на следующей неделе.