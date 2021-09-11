СНБО планирует рассмотреть появление олигархов из-за "банкопада" в стране

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Совет национальной безопасности и обороны планирует рассмотреть ситуацию в банковском секторе в Украине. В частности, появление олигархов из-за злоупотреблений в этой сфере

Как передает RegioNews, об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время конференции YES Brainstorming.

Следующий кейс, который мы будем рассматривать на СНБО по поручению президента – это как случилось, что денег нет, олигархи дополнительные появились после таких "банкопадов" в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", - отметил он.

По его мнению, злоупотребления Игоря Коломойского с "ПриватБанком" не были бы возможными без сообщников в Национальном банке.

"Здесь прозвучала фамилия Игоря Валерьевича Коломойского. Так вот я могу сказать: если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, он никоим образом не мог бы ничего делать. Это институт, который должен был контролировать все эти вещи", - сказал он.

Как отмечает Данилов, все эти люди продолжают работать на своих должностях, а должны "иди одной группой к тому процессу, который идет по Коломойскому".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ликвидация олигархической системы является приоритетом номер один для Украины, поскольку ее существование может привести к трагедии.