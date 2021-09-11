В СНБО назвали задачу "номер один" для Украины: ликвидировать олигархическую систему

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что ликвидация олигархической системы является приоритетом номер один для Украины, поскольку ее существование может привести к трагедии

Как передает RegioNews, об этом Данилов заявил во время конференции YES Brainstorming.

Ликвидация олигархической, клановой, монопольной, коррумпированной системы, которая сегодня, к большому сожалению, еще существует в Украине, - это для нас задача номер один", - считает секретарь СНБО.

По его мнению, если Украина этого не сделает, этим могут воспользоваться соседи, которые "с топором стоят у порога".

И, когда мы говорим о 30 годах независимости Украины - это может для нас очень трагически завершиться", - добавил Данилов.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська предлагает парламенту проголосовать за закон об олигархах во втором чтении к предоставлению выводов Венецианской комиссии.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию.