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11 сентября 2021, 11:41 29

Малюська призвал нардепов рассмотреть законопроект об олигархах как можно скорее

11 сентября 2021, 11:41 29
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Фото: из открытых источников
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Министр юстиции Денис Малюська предлагает парламенту проголосовать за закон об олигархах во втором чтении до предоставления выводов Венецианской комиссии

Как передает RegioNews, об этом сообщает Depo.ua ссылаясь на слова министра во время форума YES.

Я думаю, что общество может так воспринимать (как затягивание, – ред.). Чтобы наш народ не чувствовал того, что якобы его обманывают и процесс затягивается, я бы рекомендовал Верховной Раде принять законопроект во втором чтении, несмотря на то, что Венецианская комиссия будет его рассматривать", - отметил Малюська.

По мнению министра, после второго чтения документ будет отличаться от того, который сейчас отправили на рассмотрение комиссии, и "Венецианка" не сможет их учесть. Что именно изменится в законопроекте зависит от комитета Рады.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Денис Малюська законопроект парламент олигархи Венецианская комиссия

 
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