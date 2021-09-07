В "Слуге народа" не видят оснований отправлять в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах

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В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной считают, что нет оснований отправлять на экспертизу Венецианской комиссии законопроект о деолигархизацию, который парламент принял за основу 1 июля

Как передает RegioNews об этом в комментарии журналистам в кулуарах парламента заявил глава комитета, представитель "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

По его словам, никаких препятствий, которые бы помешали народным депутатам принять этот законопроект во втором чтении и в целом не существует.

"Нет никаких преград, препятствий, для объяснений депутата почему ему не голосовать за закон о деолигархизацию. Нельзя на эфирах, на выборах, политических мероприятиях хаять и поносить олигархов, а потом проголосовать против. Это лукавство очень большое или шизофрения", - заявил Гетманцев.

Он также добавил, что удивлен позицией омбудсмена Людмилы Денисовой, которая выразила обеспокоенность по поводу этого проекта закона.

"В контексте того, что несмотря на большое количество законопроєктів, которые касаются прав граждан и рассматриваются Верховной Радой, она обратила внимание только на тот законопроект, который касается ну максимум 30-40 граждан нашего государства... Но это тоже позиция. Равно как и позиция ВР прислушаться к этому выводу или не прислушаться. Решение будет принимать комитет, председатель Верховной Рады. Но я считаю, что у нас нет оснований отправлять этот законопроект в Венецианскую комиссию", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, что накануне Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что этот документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а значит не должно быть поддержанным в Раде. Она призвала парламентариев направить законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии к рассмотрению во втором чтении. Соответствующее письмо омбудсменка направила председателю ВР Дмитрию Разумкову 2 сентября.