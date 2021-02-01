Зеленский рассказал, как избавиться от олигархов

Он считает, что нужно на законодательном уровне изменить этот процесс

Он считает, что нужно на законодательном уровне изменить этот процесс

Офис президента

Президент Владимир Зеленский считает, что избавиться от олигархов в Украине можно, отобрав у них медиа-ресурсы, и лишив их влияния на депутатов.

Об этом сообщил Зеленский в интервью программе "Axios", что выходит на платформе HBO, пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента

"Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или другую медиа-площадку и лишить их возможности влиять на депутатов", - сказал он.

Зеленский добавил, что хочет это сделать.

"Не просто решение правоохранителей – кого взять за решетку, посадить кого-то. Я не против того, чтобы посадить всех, кто нарушает закон. Но вместо одних придут другие. Поэтому нужно на законодательном уровне менять этот процесс. Я считаю, что это возможно сделать", - сообщил он.

Ранее Зеленский объяснил, почему ввел санкции против инвесторов "Мотор Сичи".