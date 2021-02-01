11:04  01 февраля
В Минздраве назвали регионы, где наихудшая эпидситуация с коронавирусом
11:39  01 февраля
В Киеве бывшие правоохранители продавали оружие и боеприпасы - СБУ
08:11  01 февраля
В ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
01 февраля 2021, 15:55 67

Зеленский рассказал, как избавиться от олигархов

01 февраля 2021, 15:55 67
Читайте також українською мовою
Он считает, что нужно на законодательном уровне изменить этот процесс
Он считает, что нужно на законодательном уровне изменить этот процесс
Офис президента
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский считает, что избавиться от олигархов в Украине можно, отобрав у них медиа-ресурсы, и лишив их влияния на депутатов.

Об этом сообщил Зеленский в интервью программе "Axios", что выходит на платформе HBO, пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента

"Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или другую медиа-площадку и лишить их возможности влиять на депутатов", - сказал он.

Зеленский добавил, что хочет это сделать.

"Не просто решение правоохранителей – кого взять за решетку, посадить кого-то. Я не против того, чтобы посадить всех, кто нарушает закон. Но вместо одних придут другие. Поэтому нужно на законодательном уровне менять этот процесс. Я считаю, что это возможно сделать", - сообщил он.

Ранее Зеленский объяснил, почему ввел санкции против инвесторов "Мотор Сичи".

Украина бизнес Офис президента президент олигархи

Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Теплая ванна" для Филатова: мэр Днепра комфортно вошел в свою повторную каденцию
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Все публикации »
Роман Шрайк
Юрий Бутусов
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua